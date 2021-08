The Last of Us, la serie TV HBO: ecco gli scatti di una città post-apocalittica – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Un post su Twitter ha condiviso ha condiviso alcuni scatti di una città post-apocalittica tratti dal set della serie TV HBO di The Last of Us.. Su Twitter sono apparsi una serie di scatti tratti dal set dell’attesa serie TV di The Last of Us realizzata da HBO, che immortalano una città post-apocalittica. La location in questione si trova nella città canadese di Calgary, per l’occasione trasformata per fare da sfondo alle vicende con ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Unsu Twitter ha condiviso ha condiviso alcunidi unatratti dal set dellaTV HBO di Theof Us.. Su Twitter sono apparsi unaditratti dal set dell’attesaTV di Theof Us realizzata da HBO, che immortalano una. La location in questione si trova nellacanadese di Calgary, per l’occasione trasformata per fare da sfondo alle vicende con ...

