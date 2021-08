Test Pirelli: 523 giri complessivi in due giorni con Ferrari, McLaren e Mercedes (Di giovedì 5 agosto 2021) Per qualcuno le vacanze sono cominciate subito dopo il GP d'Ungheria, altri invece hanno dovuto pazientare per altri tre giorni prima di potersi dire liberi. E' stato il caso di Ferrari, McLaren e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Per qualcuno le vacanze sono cominciate subito dopo il GP d'Ungheria, altri invece hanno dovuto pazientare per altri treprima di potersi dire liberi. E' stato il caso die ...

Advertising

autosprint : #Test #Pirelli: 523 giri complessivi in due giorni con Ferrari, McLaren e Mercedes - Fresatura_Bo : F1, Test Pirelli 18": oltre 7 gp per Ferrari, Mercedes e Mclaren - JulianDAgata : RT @LiveGPit: #F1 Test Pirelli per @GeorgeRussell63 con @MercedesAMGF1: prove generali per il 2022? ?? @JulianDAgata - LiveGPit : #F1 Test Pirelli per @GeorgeRussell63 con @MercedesAMGF1: prove generali per il 2022? ?? @JulianDAgata - giulyleclerc : RT @Motorsport_IT: #F1 | F1, Test #Pirelli 18': oltre 7 gp per #Ferrari, #Mercedes e #Mclaren -