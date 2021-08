Sonego e la musica | pubblicato il video ufficiale di ‘Un Solo Secondo’

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lorenzoè uno dei migliori talenti dell’ampio roster tennistico italiano, esploso grazie alla continuità di rendimento con servizio e dritto. Le prodezze dell’atleta torinese sono apprezzate dagli appassionati italiani per le modalità con le quali vengono messe in pratica, grazie a uno spirito di sacrificio lodevole. Non sono successo nel tennis però, in quantoha dimostrato di coltivare con determinazione anche altre passioni non inerenti al mondo dello sport; non dimenticando, peraltro, la sua passione calcistica per il Torino.ha difatti divulgato pubblicamente la pubblicazione di un branole ...