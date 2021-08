Sassuolo | Defrel positivo al coronavirus

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha comunicato che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Gregoire. La società ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il gruppo squadra. La società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza. L'articolo ilNapolista.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Defrel positivo al Covid-19: totalmente asintomatico, è in isolamento

Gregoire Defrel positivo al Covid: è quanto comunicato pochi minuti fa dal sito ufficiale del Sassuolo. Questa è la nota: L'U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività ...
Sassuolo have announced that striker Gregoire Defrel has tested positive for COVID-19 during pre-season training.