Rossi | ritiro a 42 anni | numeri e record in MotoGp

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo 26 stagioni nel Motomondiale Valentinoannuncia ila 42. Una carriera ricca di vittorie,ed esultanze passate alla storia: dal primo podio conquistato in Austria nel 1996, quando correva con l’Aprilia nella classe 125, per arrivare fino al 2021, quando raggiunge ildelle 22 stagioni in top-class. Nove titoli mondiali e 115 Gp vinti nella sua inimitabile carriera. Il 31 marzo 1996 l’esordio nel Motomondiale in 125. Tutti i partecipanti a quella gara hanno concluso la loro esperienza nel motomondiale almeno 14fa, l’ultimo è stato Youichi Ui nel ...

La notizia corre su tutti i social e i giornali: Valentinoha annunciato il suodalle corse a fine stagione. Ma per gli utenti di DAZN la notizia è arrivata per così dire 'in differita'. Il Dottore, 42 anni, 25 trascorsi nel circuito dall'...All'autodromo di Scarperia Valentinoè stato a lungo il padrone di casa, l'idolo più amato, il leader incontrastato. Oggi, nel giorno in cui annuncia il, ricordiamo nelle foto di Germogli alcuni momenti di Vale al ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo 26 stagioni nel Motomondiale Valentino Rossi annuncia il ritiro a 42 anni. Una carriera ricca di vittorie, record ed esultanze passate alla storia: dal pri ...Il ritiro di Valentino Rossi dal motomondiale era cosa fatta, bastava, o mancava, solo l’annuncio dal diretto interessato. Ora che il Dottore appenderà il casco da motociclista in testa, sarà verament ...