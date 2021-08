PS5: due dev kit appaiono su eBay, ma vengono subito rimossi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Due esemplari del dev kit di PS5 sono apparsi a sorpresa su eBay, ma stranamente le inserzioni sono state subito rimosse.. Ieri due esemplari del Dev Kit di PS5 sono apparsi tra gli annunci del noto sito d’aste eBay, ma stranamente entrambe le inserzioni sono state rimosse poche ore dopo la loro pubblicazione. Un vero peccato per i venditori, perché le offerte per i due modelli, contrassegnati come DFI-D1000AA e DFI-T1000AA, erano piuttosto generose. Uno dei due dev kit infatti aveva raggiunto quota 2.850 € dopo appena dodici rilanci, come riportato da Kotaku. E chissà a quali cifre da capogiro … Notizie giochiRead More L'articolo PS5: ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021) Due esemplari del dev kit di PS5 sono apparsi a sorpresa su, ma stranamente le inserzioni sono staterimosse.. Ieri due esemplari del Dev Kit di PS5 sono apparsi tra gli annunci del noto sito d’aste, ma stranamente entrambe le inserzioni sono state rimosse poche ore dopo la loro pubblicazione. Un vero peccato per i venditori, perché le offerte per i due modelli, contrassegnati come DFI-D1000AA e DFI-T1000AA, erano piuttosto generose. Uno dei due dev kit infatti aveva raggiunto quota 2.850 € dopo appena dodici rilanci, come riportato da Kotaku. E chissà a quali cifre da capogiro … Notizie giochiRead More L'articolo PS5: ...

