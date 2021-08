Paola Ferrari, addio alla Rai: 'Mi dicono che sono vecchia' (Di giovedì 5 agosto 2021) Una notizia del tutto inaspettata, quella data da Paola Ferrari nel corso di un'intervista a Italia Oggi. La giornalista e conduttrice sportiva ha annunciato che, dopo 25 anni di carriera, è pronta per dire addio alla Rai. Paola Ferrari: addio alla Rai Paola Ferrari è stanca delle critiche che riceve continuamente e ha preso una drastica decisione: anno nuovo, vita nuova. La giornalista e conduttrice sportiva lascia la Rai e si tuffa a capofitto in un nuovo progetto che non ha nulla a che fare con il suo lavoro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Una notizia del tutto inaspettata, quella data danel corso di un'intervista a Italia Oggi. La giornalista e conduttrice sportiva ha annunciato che, dopo 25 anni di carriera, è pronta per direRai.Raiè stanca delle critiche che riceve continuamente e ha preso una drastica decisione: anno nuovo, vita nuova. La giornalista e conduttrice sportiva lascia la Rai e si tuffa a capofitto in un nuovo progetto che non ha nulla a che fare con il suo lavoro ...

