Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri esempio di vita Più forte del destino e della mononucleosi

Quando tutto sembrerà girare storto, quando la sfortuna sembrerà accanirsi contro, quando il destino riserverà eventi avversi basterà pensare a quello che ha fatto Gregorio Paltrinieri in questi giorni per trovare le forze per affrontare le tante difficoltà che spesso scandiscono la vita di tutti noi. Aveva preparato un programma incredibile, Gregorio Paltrinieri, con 800 e 1500 in piscina e 10 km in acque libere, poi, dopo le cinque medaglie degli Europei di maggio, il contrattempo che non ti aspetti, che non puoi nemmeno mettere in conto. Una malattia che avrebbe abbattuto un elefante e ...

