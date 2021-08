MotoGp, Fabio Quartararo: “Se sono un pilota lo devo a Valentino Rossi” (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel mondo della MotoGp la notizia del giorno è il ritiro di Valentino Rossi. Il Dottore ha annunciato quest’oggi il suo ritiro dalle corse al termine del Motomondiale 2021, dopo ventisei stagioni in sella e nove titoli mondiali vinti e tante guerre con piloti di tre generazioni. Tra di loro c’è anche Fabio Quartararo, che ha preso il suo posto ad inizio anno sulla Yamaha ufficiale. Il pilota francese non poteva esimersi dal poter commentare il ritiro di Rossi in conferenza stampa: “Valentino era già due volte campione del mondo quando sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel mondo dellala notizia del giorno è il ritiro di. Il Dottore ha annunciato quest’oggi il suo ritiro dalle corse al termine del Motomondiale 2021, dopo ventisei stagioni in sella e nove titoli mondiali vinti e tante guerre con piloti di tre generazioni. Tra di loro c’è anche, che ha preso il suo posto ad inizio anno sulla Yamaha ufficiale. Ilfrancese non poteva esimersi dal poter commentare il ritiro diin conferenza stampa: “era già due volte campione del mondo quando...

OA_Sport : Fabio Quartararo si unisce al coro di applausi a Valentino Rossi, sottolineando quanto sia stato importante per lui - itsbeashere : Fabio ora dimmi come hai fatto a non piangere grazie - lovehopelaugh_s : grazie Fabio - lovehopelaugh_s : RT @dunvkirk: 'Lui è la persona che mi ha fatto voler diventare campione di MotoGP'. Fabio Quartararo su Vale. QUESTA è la grandezza di Val… - dunvkirk : 'Lui è la persona che mi ha fatto voler diventare campione di MotoGP'. Fabio Quartararo su Vale. QUESTA è la grande… -