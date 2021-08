Mertens ancora fuori, rientro previsto per quando? (Di giovedì 5 agosto 2021) Il giocatore del Napoli e della Nazionale belga Dries Mertens si era fatto operare alla fine di Euro 2020 per un problema alla spalla che lo affliggeva da tempo. Mertens Napoli, i tempi di recupero Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il suo rientro non sembra ancora così vicino. Dries Mertens dovrebbe infatti rientrare tra un paio di mesi quando in campionato di Serie A sarà già cominciato. Spalletti dovrà pazientare Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrà quindi aspettare un po’ di tempo prima di vedere all’opera il suo bomber con la maglia azzurra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Il giocatore del Napoli e della Nazionale belga Driessi era fatto operare alla fine di Euro 2020 per un problema alla spalla che lo affliggeva da tempo.Napoli, i tempi di recupero Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il suonon sembracosì vicino. Driesdovrebbe infatti rientrare tra un paio di mesiin campionato di Serie A sarà già cominciato. Spalletti dovrà pazientare Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dovrà quindi aspettare un po’ di tempo prima di vedere all’opera il suo bomber con la maglia azzurra ...

