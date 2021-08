Maneskin duettano con Iggy Pop in “I Wanna Be Your Slave”: “Merito anche suo se abbiamo fondato la band” (Di giovedì 5 agosto 2021) Maneskin e Iggy Pop per la prima volta insieme. La band il 6 agosto pubblica la nuova versione di “I Wanna Be Your Slave”, tratto dall’ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, in duetto con l’icona del rock. “È stato un onore lavorare con Iggy Pop. Sentirlo cantare ‘I Wanna Be Your Slave’, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. – hanno dichiarato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan – Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)Pop per la prima volta insieme. Lail 6 agosto pubblica la nuova versione di “IBe”, tratto dall’ultimo album “Teatro d’ira – Vol. 1”, in duetto con l’icona del rock. “È stato un onore lavorare conPop. Sentirlo cantare ‘IBe’, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante. – hanno dichiarato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan – Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è ...

