Luca Vismara e Moreno verso il cast del Grande Fratello Vip 6

Leggi su novella2000

(Di giovedì 5 agosto 2021) GF Vip:nel? Alfonso Signorini sta continuando a costruire la sua squadra per la nuova edizione delVip. Ormai sono tanti i nomi trapelati come possibili concorrenti per il 2021. Alla lunga lista si dovrebbero aggiungere anche due ex concorrenti di Amici e de L’Isola dei Famosi. Stiamo L'articolo proviene da Novella 2000.