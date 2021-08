Liu Jo chiede risarcimento danni milionario a Kendall Jenner (Di giovedì 5 agosto 2021) Kendall Jenner e Liu Jo pare siano ai ferri corti. L’azienda di moda italiana ha citato in giudizio la top-model statunitense che non si sarebbe presentata ad uno dei due servizi fotografici per i quali aveva stilato un contratto con la società di Carpi. Il contenzioso sarebbe relativo alla campagna pubblicitaria per le collezioni Primavera/Estate Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021)e Liu Jo pare siano ai ferri corti. L’azienda di moda italiana ha citato in giudizio la top-model statunitense che non si sarebbe presentata ad uno dei due servizi fotografici per i quali aveva stilato un contratto con la società di Carpi. Il contenzioso sarebbe relativo alla campagna pubblicitaria per le collezioni Primavera/Estate

Advertising

SPalermo91 : RT @azzurridigloria: #Pizzolato chiede i 200 kg per la prima prova di slancio, il cinese #Liu decide di scendere da 200 kg a 197 kg. #It… - hoseta_fung : RT @azzurridigloria: #Pizzolato chiede i 200 kg per la prima prova di slancio, il cinese #Liu decide di scendere da 200 kg a 197 kg. #It… - azzurridigloria : #Pizzolato chiede i 200 kg per la prima prova di slancio, il cinese #Liu decide di scendere da 200 kg a 197 kg.… -