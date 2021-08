Le morti bianche di quest’anno (Di giovedì 5 agosto 2021) Di ALESSIA POTECCHI* Le morti sul lavoro in Italia sono diventate un problema drammatico ed intollerabile. I dati del 2021 presentati da INAIL di denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale parlano di 306 vittime nel primo quadrimestre del 2021. Grave perché un terzo dei lavoratori sta a casa in smart working e molti sono in cassa integrazione. In Italia questi fatti si verificano in modo più considerevole rispetto agli altri stati europei. I sindacati hanno protestato in tutta Italia per chiedere maggiori controlli e una maggiore attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Governo di aprire un confronto con le parti ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 agosto 2021) Di ALESSIA POTECCHI* Lesul lavoro in Italia sono diventate un problema drammatico ed intollerabile. I dati del 2021 presentati da INAIL di denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale parlano di 306 vittime nel primo quadrimestre del 2021. Grave perché un terzo dei lavoratori sta a casa in smart working e molti sono in cassa integrazione. In Italia questi fatti si verificano in modo più considerevole rispetto agli altri stati europei. I sindacati hanno protestato in tutta Italia per chiedere maggiori controlli e una maggiore attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. CGIL, CISL e UIL hanno chiesto al Governo di aprire un confronto con le parti ...

