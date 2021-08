L’attore compie 50 anni: è il primo compleanno da papà. “Ci sono auguri che non hanno prezzo”. (Di giovedì 5 agosto 2021) I primi 50 anni e il primo compleanno da papà. L’attore italiano non può essere più felice e appagato di festeggiare un traguardo importante con i suoi amori: la compagna Veronica e la figlioletta Agnes che pochi giorni fa ha compiuto un mese di vita. È nata infatti lo scorso 28 giugno e il suo famoso papà aveva trovato un modo molto originale per dare la notizia ai fan. “Oggi é il giorno più bello della mia vita!”, poi una curiosa foto sui social, in cui ha ritratto una statua che mostra una persona che tiene tra le braccia un bebè. Non una parola di più, nessuna foto e anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) I primi 50e ildaitaliano non può essere più felice e appagato di festeggiare un traguardo importante con i suoi amori: la compagna Veronica e la figlioletta Agnes che pochi giorni fa ha compiuto un mese di vita. È nata infatti lo scorso 28 giugno e il suo famosoaveva trovato un modo molto originale per dare la notizia ai fan. “Oggi é il giorno più bello della mia vita!”, poi una curiosa foto sui social, in cui ha ritratto una statua che mostra una persona che tiene tra le braccia un bebè. Non una parola di più, nessuna foto e anche ...

