Inter, striscioni dei tifosi contro la società nerazzurra (Di giovedì 5 agosto 2021) Il rapporto tra la società nerazzurra e i tifosi non è dei migliori negli ultimi giorni. La trattativa tra Inter e Chelsea per Lukaku sta facendo infuriare i tifosi nerazzurri che continuano a protestare contro la possibile cessione dell’attaccante belga. In Viale della Liberazione, dove c’è la nuova sede dell’Inter, sono stati esposti alcuni striscioni come: “IM contrariato“, “Suning al capolinea, dimettiti” e “L’Inter non è un’azienda di lavatrici“. Il rapporto tra la società e i tifosi, dunque, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Il rapporto tra lae inon è dei migliori negli ultimi giorni. La trattativa trae Chelsea per Lukaku sta facendo infuriare inerazzurri che continuano a protestarela possibile cessione dell’attaccante belga. In Viale della Liberazione, dove c’è la nuova sede dell’, sono stati esposti alcunicome: “IM contrariato“, “Suning al capolinea, dimettiti” e “L’non è un’azienda di lavatrici“. Il rapporto tra lae i, dunque, ...

