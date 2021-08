Il Green pass dal 6 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (Di venerdì 6 agosto 2021) Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie, è l’appello di Draghi il quale ha chiarito che il Green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. . Il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità” “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021. E’ quanto emerge dalla cabina di regia a Palazzo Chigi Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie, è l’appello di Draghi il quale ha chiarito che ilnon è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. . Ilè una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. E’ una misura che dà serenità, non che toglie serenità” “Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di ...

