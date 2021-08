Highlights Nadal-Sock 6-2 4-6 7-61 | Atp Washington 2021 VIDEO

(Di giovedì 5 agosto 2021) Glidel match tra Rafaele Jack, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di, in cui lo spagnolo si è imposto in tre set. 6-2 4-6 7-6(1) il punteggio finale, che ha permesso al maiorchino di proseguire la sua corsa. Ora il numero tre del mondo attende il sudafricano Lloyd Harris. Ecco ildei migliori scambi e delle azioni salienti del tie-break. SportFace.

Il video con glidella finale di Wimbledon 2021 tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini (6(4) - 7, 6 - 4, 6 ...del serbo che ha conquistato il suo ventesimo Slam e ha raggiunto Rafae ...Il serbo, favorito, raggiungerebbe a quota 20 slam Roger Federer e Rafa. L'azzurro, alla ... In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti ein ...Sfumato il sogno Golden Slam il serbo perde anche la finale per il bronzo contro un grande Pablo Carreno Busta. Novak Djokovic dice addio ad ogni sorta di medaglia. L’iberico ha la meglio imponendosi ...Highlights Carreno Busta-Djokovic 2-1 (6-4, 6(6)-7, 6-3), finale bronzo tennis Tokyo 2020 (VIDEO). by Andrea Bellini. Pablo Carreno Busta - Foto Ray Giubilo. Il video con gli highlights della finale p ...