Fondi Ue: all'Italia 1,6 miliardi in più da React - Eu (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera della Commissione Ue a un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per l'Italia nel quadro del programma React - Eu, che rafforza la politica di coesione europea veicolando nuove ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera della Commissione Ue a un finanziamento aggiuntivo di 1,6di euro per l'nel quadro del programma- Eu, che rafforza la politica di coesione europea veicolando nuove ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondi all Fondi Ue: all'Italia 1,6 miliardi in più da React - Eu I nuovi fondi saranno veicolati tramite il programma operativo nazionale "Imprese e competitività" e sosterranno gli investimenti delle Pmi per la transizione verde e digitale. Le risorse del React - ...

Fondi Ue: all'Italia 1,6 miliardi in più da React-Eu BRUXELLES, 05 AGO - Via libera della Commissione Ue a un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro per l'Italia nel quadro del programma React-Eu, che rafforza la politica di coesione europea v ...

