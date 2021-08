Epic Games Store | gioco gratis del 12 agosto 2021 annunciato – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 5 agosto 2021)hai giochiPC del 12. Ecco cosa potremo ottenere la prossima settimana..hail nuovoPC della prossima settimana. A partire dal 12sarà possibile giocare a Rebel Galaxy, undi combattimenti spaziali. Come sempre, ilsarà disponibile per una settimana e una volta reclamato sarà vostro per sempre. ...

Prima settimana di agosto e abbiamo la possibilità di riscattare ben due giochi gratis grazie al solito generosissimoStore. Ormai sono diverse settimana che lo store dici propone diverse doppiette di giochi di alto livello. Nei mesi scorsi abbiamo ottenuto a costo zero delle vere e proprie perle ...Tra questi troviamo il capolavoro A Plague Tale: Innocence, disponibile anche gratis questa settimana suStore, e il piccolo soulslike italiano in stile pixel Eldest Souls. Ecco la lista ...A Plague Tale: Innocence è uno dei nuovi giochi gratis su Epic Games Store, che per questa settimana ha deciso di regalarvi anche Minit ...Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della settimana, rendendone al contempo disponibili due per PC.