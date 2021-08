Decreto stadi, ora il calcio può finalmente sorridere (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo ha dato il via libera al pubblico negli stadi fino al 50% della capienza effettiva, con disposizione dei posti a scacchiera Via libera dal governo al Decreto sul green pass per scuola, università e trasporti. Ma tra le decisioni odierne si segnala anche l’attesa svolta per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Il Consiglio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021) Il governo ha dato il via libera al pubblico neglifino al 50% della capienza effettiva, con disposizione dei posti a scacchiera Via libera dal governo alsul green pass per scuola, università e trasporti. Ma tra le decisioni odierne si segnala anche l’attesa svolta per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Il Consiglio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Stadi, il Governo rivede il decreto: sì al 50% con posti a scacchiera - Corriere : Cosa cambia da domani: green pass per ristoranti, piscine, eventi al chiuso e stadi - lucabrusc1 : RT @Corriere: Cosa cambia da domani: green pass per ristoranti, piscine, eventi al chiuso e stadi - liberalunicorno : RT @alvisepedrotti: Mi spiegate perché la capienza massima degli stadi sarà solo del 50%? Ma a che serve il #greenpass usato così? #5agost… - telecitynews24 : ?? NUOVO DECRETO SU GREEN PASS, LE REGOLE PER SCUOLA, TRASPORTI E STADI ?? Le novità presentate in conferenza stampa… -