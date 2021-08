Comprare casa sta diventando più facile per i giovani italiani (Di giovedì 5 agosto 2021) Grazie alle nuove agevolazioni del governo, che consentono di ottenere mutui a condizioni estremamente vantaggiose Leggi su ilpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Grazie alle nuove agevolazioni del governo, che consentono di ottenere mutui a condizioni estremamente vantaggiose

Mutui: gli under 36 possono risparmiare anche più di 20.000 euro Il mondo bancario punta sugli under 36 e sembra aver risposto alla chiamata del Governo in favore dei giovani che vogliono comprare casa tanto che, secondo l'analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciato mutui al 100%, destinati a chi ha meno di 36 anni, con tassi fissi che partono dall'1,...

