Come scegliere una password sicura (Di giovedì 5 agosto 2021) "La password più robusta è quella che non si riuscirà mai a ricordare se non scrivendola. Ma se la si scrive da qualche parte è molto peggio". È intorno a questo paradosso che Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza informatica, affida all'AGI un ragionamento su Come proteggere i nostri dati e quelli dell'azienda per cui lavoriamo dalle intrusioni malevoli di criminali informatici, Come accaduto a un dipendente in smartworking della Regione Lazio, fatto che ha dato il via all'attacco hacker che in questi giorni ha messo in ginocchio i sistemi informatici regionali. "Oggi vita privata e vita lavorativa online tendono sempre più a ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) "Lapiù robusta è quella che non si riuscirà mai a ricordare se non scrivendola. Ma se la si scrive da qualche parte è molto peggio". È intorno a questo paradosso che Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza informatica, affida all'AGI un ragionamento suproteggere i nostri dati e quelli dell'azienda per cui lavoriamo dalle intrusioni malevoli di criminali informatici,accaduto a un dipendente in smartworking della Regione Lazio, fatto che ha dato il via all'attacco hacker che in questi giorni ha messo in ginocchio i sistemi informatici regionali. "Oggi vita privata e vita lavorativa online tendono sempre più a ...

Come scegliere una password sicura AGI - Agenzia Italia Come scegliere una password sicura Intervista a Corrado Giustozzi, tra i massimi esperti in Italia di sicurezza informatica, che all'AGI spiega come scegliere una password sicura ...

Come si negozia con un hacker È nato un nuovo settore industriale: quello degli specialisti che contrattano con gli hacker per conto delle imprese.

