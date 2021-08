Cattivi odori | il sindaco di Turate teste al processo | anche Gerenzano e Cislago parte civile

Advertising

Borderline_24 : Altamura, nubi nere e cattivi odori da giorni. Sale la preoccupazione, il sindaco: 'Restate a casa'… - ABIDAGROUP : HYGIENE FC - Il compattatore per rifiuti ospedalieri/medicinali e solido urbani - riduzione fino al 60% - Programmi… - dialessandria : FRASE DEL GIORNO #5agosto Giudico il matrimonio uno scambio di cattivi umori di giorno e di cattivi odori di notte… - alberto62x : RT @Val1Rosa: I treni regionali sono diventati dei luoghi invivibili: tizi che non rispettano le regole, risorse senza biglietto, cattivi o… - AUTOCAMPANILE : Hai problemi con il climatizzatore della tua auto? Senti cattivi odori all'accensione? Tra i nostri servizi, oltre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattivi odori

Borderline24.com

Per avere un bucato sempre profumato, e per prevenire la comparsa diè bene intervenire con una pulizia profonda periodica, il calcare e la muffa sono le cause da eliminare, in modo da ...E ne ha approfittato per ricordare, a proposito del biodigestore, la sua posizione: No a qualcunque impianto che possa portare inquinamento, No ad impianti che possano generare. Si ad ...Il sindaco di Turate, Alberto Oleari sarà chiamato a deporre in qualità di teste del pubblico ministero al processo sugli odori molesti, fissato per il 16 Cattivi odori, il sindaco di Turate teste al ...COPPARO. «L’ultimo consiglio comunale ha avuto un epilogo indecoroso, ancora una volta è emerso che il rispetto delle regole è un fatto relativo per la Lega». Ad affermarlo sono i consiglieri del Pd, ...