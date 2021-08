Bianca Dobroiu, dopo un anno la paziente 1 di Bologna di nuovo positiva alla variante delta covid (Di giovedì 5 agosto 2021) dopo un anno, la “paziente 1” di Bologna torna positiva. Bianca Dobroiu, la modella di origine rumena 24 enne, lo scorso giugno rimase positiva per 80 giorni. E adesso la variante delta, a distanza di 14 mesi dal primo contagio, ha colpito anche lei. «Quando ho riletto per l’ennesima volta “esito positivo” sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere», racconta. Bianca sta «malissimo – racconta a Il Fatto Quotidiano – . Ho gli ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 5 agosto 2021)un, la “1” ditorna, la modella di origine rumena 24 enne, lo scorso giugno rimaseper 80 giorni. E adesso la, a distanza di 14 mesi dal primo contagio, ha colpito anche lei. «Quando ho riletto per l’ennesima volta “esito positivo” sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere», racconta.sta «malissimo – racconta a Il Fatto Quotidiano – . Ho gli ...

