Battlefield 2042 una nuova era per EA: 'dovreste pensare a Battlefield come a un servizio' (Di giovedì 5 agosto 2021) Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha detto agli investitori "dovreste pensare a Battlefield come un servizio", indicando la direzione che prenderà il popolare sparatutto multiplayer in prima persona con l'imminente Battlefield 2042. "Penso che questo sia il nostro orientamento. Ma, cosa più importante, penso che dovreste pensare a Battlefield come un servizio", ha detto Wilson durante il report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha detto agli investitori "un", indicando la direzione che prenderà il popolare sparatutto multiplayer in prima persona con l'imminente. "Penso che questo sia il nostro orientamento. Ma, cosa più importante, penso cheun", ha detto Wilson durante il report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale ...

Advertising

Filippo0198 : RT @HDblog: Battlefield 2042: ufficiali i requisiti di sistema per i PC, minimi e consigliati - infoitscienza : Battlefield 2042, annunciato il film ufficiale (e l'uscita è vicina) - HDblog : RT @HDblog: Battlefield 2042: ufficiali i requisiti di sistema per i PC, minimi e consigliati - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Rivelati i requisiti PC per i test tecnici di Battlefield 2042 - infoitscienza : Battlefield 2042: ufficiali i requisiti di sistema per i PC, minimi e consigliati -