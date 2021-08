Anche all’intelligenza artificiale può essere attribuito un brevetto

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per la prima volta nella storia, è stata riconosciuta da una corte di giustizia la validità di un tipo di brevetti mai visto prima. L’invenzione, in sé, potrebbe sembrare poco rilevante: si tratta di un nuovo tipo di contenitori per bevande a superficie frattale, la cui descrizione, riportata nella domanda di, è la seguente: “Un contenitore per uso, ad esempio, per bevande, presenta una parete con una superficie esterna ed una parete interna di spessore sostanzialmente uniforme. La parete ha un profilo frattale con una serie di elementi frattali sulle superfici interne ed esterne, i quali formano cavità e rigonfiamenti nel suo profilo e in cui una cavità vista da ...