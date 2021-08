Ai prof senza Green Pass stop dello stipendio dopo 5 giorni di assenza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul. È quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l’altro, prevede l’obbligo delper i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Tutto il personale della scuola e dell’università, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in predel servizio essenziale d’istruzione”, dovrà avere ed esibire il. “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scuola, stop stipendio a prof senza Green pass dopo 5 giorni di assenza #scuola - leonardozerog : @borghi_claudio - leonardozerog : Sindacati… dove cazzo siete mangiapane a tradimento #cisl #uil #cgil - anto_a_a : RT @MediasetTgcom24: Scuola, stop stipendio a prof senza Green pass dopo 5 giorni di assenza #scuola - Grigiopel : RT @MediasetTgcom24: Scuola, stop stipendio a prof senza Green pass dopo 5 giorni di assenza #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : prof senza

TGCOM

Green pass stop stipendio dopo 5 giorni di assenza Tutto il personale della scuola e dell'università, 'al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di ......ha evidenziato inoltre che i rapporti di lavoro possono essere sospesi fino a due mesi e... Scuola, Figliuolo: dativaccinati entro 20 agosto/ No obbligo studenti (per ora) Tuttavia, come ...Tutto il personale della scuola e dell'università dovrà avere il Green pass per "garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza" durante le lezioni in presenza. E' quanto st ...È quanto previsto dalla bozza del decreto che sarà approvato nelle prossime ore. Per i prof niente stipendio dopo 5 giorni assenza ...