Vuelta a Burgos 2021 | Juan Sebastian Molano vince in volata la seconda tappa Serrano nuovo leader

Juan Sebastian Molano si gode il suo primo successo stagionale. Tappa dedicata ai più veloci nella corsa spagnola, domani una delle frazioni più difficili della Vuelta Burgos. Juan Sebastian Molano vince la seconda tappa, battuti Dainese e Trentin. Sebastiàn Molano vince la 2a tappa della Vuelta a Burgos su Alberto Dainese e Matteo Trentin.

Il britannico della BikeExchange non ha impressionato né alle Olimpiadi né alla Clasica di San Sebastian e prenderà parte allaper capire se ha la condizione necessaria per ...... Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi), Daniel Navarro e "scar Cabedo (- BH), Xandres ... 16esimo, l'altro rientrante di lusso della gara odierna: Egan Bernal (Ineos), quasi pronto per laa ...Altro arrivo in volata alla Vuelta a Burgos 2021, secondo vincitore differente in questa corsa di preparazione alla Vuelta a España. È il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates a pre ...Niente da fare per i corridori italiani nella seconda tappa della Vuelta a Burgos: Alberto Dainese e Matteo Trentin si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione, preceduti sul traguar ...