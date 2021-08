Ucraina: minacciava con granata sede governo, arrestato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un uomo che minacciava di far esplodere una granata nell'edificio della sede del governo ucraino a Kiev è stato arrestato. Lo ha annunciato il ministero ucraino dell'Interno. Le forze speciali della ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un uomo chedi far esplodere unanell'edificio delladelucraino a Kiev è stato. Lo ha annunciato il ministero ucraino dell'Interno. Le forze speciali della ...

