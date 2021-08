Tokyo 2020, nuoto di fondo: Paltrinieri strepitoso, è bronzo nella 10 km in mare (Di giovedì 5 agosto 2021) Medaglia di bronzo nella 10 km in mare per uno straordinario Gregorio Paltrinieri, capace di regalare all’Italia la trentunesima medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Risultato strepitoso per il talento azzurro, capace di andare oltre le difficoltà e salire sul podio contro pronostico. Il carpigiano è il primo italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi nel nuoto di fondo. Inoltre, è il terzo in assoluto ad ottenere una medaglia sia nel nuoto in vasca che nel nuoto in mare ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Medaglia di10 km inper uno straordinario Gregorio, capace di regalare all’Italia la trentunesima medaglia alle Olimpiadi di. Risultatoper il talento azzurro, capace di andare oltre le difficoltà e salire sul podio contro pronostico. Il carpigiano è il primo italiano a conquistare una medaglia alle Olimpiadi neldi. Inoltre, è il terzo in assoluto ad ottenere una medaglia sia nelin vasca che nelin...

