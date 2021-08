Serie C, il Tar respinge il ricorso della Sambenedettese (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Sambenedettese non prenderà parte al campionato di Serie C 2021/2022. A deciderlo il Tar del Lazio, che ha confermato il decreto cautelare monocratico: “La società Sambenedettese è stata esclusa a motivo della rilevata inadempienza di un debito contributivo relativo alle mensilità settembre 2020-febbraio 2021. Nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio, non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni. Va condivisa l’adozione di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lanon prenderà parte al campionato diC 2021/2022. A deciderlo il Tar del Lazio, che ha confermato il decreto cautelare monocratico: “La societàè stata esclusa a motivorilevata inadempienza di un debito contributivo relativo alle mensilità settembre 2020-febbraio 2021. Nei limiticognizione propriapresente fase di giudizio, non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni. Va condivisa l’adozione di ...

