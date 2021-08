Second Life proibisce le loot box: “il clima sta cambiando”, dicono gli autori – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 4 agosto 2021) Second Life, il famoso e longevo simulatore, non permetterà più di introdurre loot box nel gioco: gli sviluppatori affermano che “il clima normativo sta cambiando”. Linden Lab, sviluppatore del longevo Second Life, ha annunciato che rimuoverà i meccanismi gatcha, o loot box se preferite, dal simulatore a partire dalla fine di agosto 2021. Si tratta di un grande cambiamento che avrà impatto non solo sui giocatori ma anche su coloro che creano e vendono oggetti digitali all’interno di Second Life. Ecco la dichiarazione ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021), il famoso e longevo simulatore, non permetterà più di introdurrebox nel gioco: gli sviluppatori affermano che “ilnormativo sta”. Linden Lab, sviluppatore del longevo, ha annunciato che rimuoverà i meccanismi gatcha, obox se preferite, dal simulatore a partire dalla fine di agosto 2021. Si tratta di un grande cambiamento che avrà impatto non solo sui giocatori ma anche su coloro che creano e vendono oggetti digitali all’interno di. Ecco la dichiarazione ...

