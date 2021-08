Sarah Gilbert, la scienziata co-creatrice del vaccino Oxford/AstraZeneca diventa una Barbie: “Voglio ispirare le bambine alle carriere Stem” (Di mercoledì 4 agosto 2021) La vaccinologa britannica co-creatrice del vaccino contro il Covid-19 Oxford/AstraZeneca, Sarah Gilbert, diventa una Barbie. Una bambola con le fattezze della scienziata è stata infatti lanciata dal marchio Mattel assieme ad altre cinque ispirate ad altrettante professioniste nelle discipline scientifico-tecnologiche dette Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Sarah, docente di vaccinologia all’università di Oxford e insignita del titolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laloga britannica co-delcontro il Covid-19una. Una bambola con le fattezze dellaè stata infatti lanciata dal marchio Mattel assieme ad altre cinque ispirate ad altrettante professioniste nelle discipline scientifico-tecnologiche dette(Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)., docente dilogia all’università die insignita del titolo di ...

