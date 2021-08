Provate a prendere Filippo Ganna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono passati 53 anni dall’ultima volta in cui un quartetto azzurro ha conquistato l’ultima medaglia alle Olimpiadi nell’Inseguimento a Squadre. Da quando, cioè, Cipriano Chemello, Giorgio Morbiato, Lorenzo Bosisio e Luigi Roncaglia conquistarono la medaglia di bronzo a Città del Messico con un notevole (per l’epoca) 4:18.35 contro il 4:33.39 della squadra dell’Unione Sovietica. Nella finale per l’oro, invece, si affrontavano Danimarca e Germania (per la prima volta “Ovest”, dopo l’esperimento della Gesamtdeutsche Mannschaft di Melbourne, Roma e Tokyo). E la Germania Ovest – fresca di record del mondo registrato in semifinale contro gli azzurri – aveva volato verso l’oro in 4:18.94 con i ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono passati 53 anni dall’ultima volta in cui un quartetto azzurro ha conquistato l’ultima medaglia alle Olimpiadi nell’Inseguimento a Squadre. Da quando, cioè, Cipriano Chemello, Giorgio Morbiato, Lorenzo Bosisio e Luigi Roncaglia conquistarono la medaglia di bronzo a Città del Messico con un notevole (per l’epoca) 4:18.35 contro il 4:33.39 della squadra dell’Unione Sovietica. Nella finale per l’oro, invece, si affrontavano Danimarca e Germania (per la prima volta “Ovest”, dopo l’esperimento della Gesamtdeutsche Mannschaft di Melbourne, Roma e Tokyo). E la Germania Ovest – fresca di record del mondo registrato in semifinale contro gli azzurri – aveva volato verso l’oro in 4:18.94 con i ...

Tokyo 2020, la storia dell'oro nell'Inseguimento a Squadre

