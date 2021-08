Prevalgono le vendite alla Borsa di New York

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Tele) – Avvio di giornata all’insegna della debolezza per il mercato USA, che sconta le incertezze relativediffsione deicontagi di Covid ed il deludente dato di ADO sull’occupazione. L’indice Dow Jones scambia con un calo dello 0,58%; sotto la parità anche l’S&P-500, che retrocede a 4.409 punti. Più stabile il Nasdaq 100 (+0,09%); sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,28%. In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori energia (-2,65%), finanziario (-0,85%) e beni industriali (-0,79%) sono tra i più venduti. Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è ...

su American Airlines , che registra un ribasso dell'1,90%.Chiusura in frazionale ribasso per Tokyo , malgrado il finale al rialzo degli indici azionari americani e con gli investitori che guardano alle indicazioni macroeconomiche dal settore dei servizi in ...Avvio di giornata all'insegna della debolezza per il mercato USA, che sconta le incertezze relative alla diffsione deicontagi di Covid ed ...Chiusura in frazionale ribasso per Tokyo, malgrado il finale al rialzo degli indici azionari americani e con gli investitori che guardano ...