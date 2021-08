(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo da Renato, consigliere comunale a palazzo Mosti con Mastella e capostaff del presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria: “C’è un dato politico già evidente in questa campagna elettorale, anche ad undalla presentazione delle: Mastella è il migliore politico del Sannio, l’unico in grado di fare squadra per il territorio e generare entusiasmo e partecipazione. D’altra parte siamo di fronte all’indiscussa capacità di riempire con personaggi un tempo a lui vicini, tutte lepresentate…anche quelle degli altri schieramenti. Non c’è finora un candidato ...

Advertising

RenzoPedro10 : @GalliSimona1 @ValeriaSecond @borghi_claudio Difficile dare consigli, ho visto, nel mese prima del vaccino, tentenn… - anteprima24 : ** #Parente: 'A un mese dalle liste ecco i primi risultati' ** - TV7Benevento : PARENTE: 'AD UN MESE DALLE LISTE: ECCO I PRIMI RISULTATI'... - blind_rhea : L'invito ad un matrimonio. A fine agosto. Di un parente che non vedo dal '15 - '18. Con neanche un mese di preavvis… - fezantiel : il cugino novax omofobo cristiano è andato a dire ad un parente che ha avuto il covid 'se hai fede non ti devi preo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parente mese

TV Sette Benevento

...possibile che la relazione con uno qualcuno di molto vicino possa farti del male; quindi devi mettere la giusta distanza per tutelare il tuo benessere. Hai tempo fino al giorno 14 del...... nata dal matrimonio d i Caroline con il principe Ernst di Hannover,della regina ... Ilscorso l'abbiamo vista in coppia con il marito a una delle feste più esclusive del Festival del ...“C’è un dato politico già evidente in questa campagna elettorale, anche ad un mese dalla presentazione delle liste: Mastella è il migliore politico del Sannio, l’unico in grado di fare squadra per il ...Padre mette incinta la figlia 15enne, l’aveva violentata più volte dando la colpa al cugino, ma la polizia ha indagato ed ha scoperto l'orribile "verità" ...