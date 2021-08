“Non ti vaccini? Sei fuori dal gruppo”: batterista espulso dall’iconica band di fine anni ’90 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il batterista della band americana Offpring è stato espulso dal gruppo perché ha deciso di non volersi vaccinare contro il Covid-19. Quest’estate gli Offpring, iconica rock band americana, partiranno per un tour in giro per gli Stati Uniti che tocchi le principali città del Paese e permetta alla maggior parte dei loro fan di ascoltarli dal vivo. Al tour non parteciperà lo storico batterista, Pete Parada, poiché la band ha deciso di tenerlo fuori. Il motivo di questa scelta è legato al Covid-19 e al fatto che Pete ha deciso di non sottoporsi al vaccino. ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildellaamericana Offpring è statodalperché ha deciso di non volersi vaccinare contro il Covid-19. Quest’estate gli Offpring, iconica rockamericana, partiranno per un tour in giro per gli Stati Uniti che tocchi le principali città del Paese e permetta alla maggior parte dei loro fan di ascoltarli dal vivo. Al tour non parteciperà lo storico, Pete Parada, poiché laha deciso di tenerlo. Il motivo di questa scelta è legato al Covid-19 e al fatto che Pete ha deciso di non sottoporsi al vaccino. ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini provocano l’emergenza di varianti resistenti? Qualche giorno fa ho sentito al telefono un mio caro amico… - ItaliaViva : Vedere le piazze opporsi ai vaccini in nome della libertà mi ha fatto male. Se scegli di non vaccinarti, devi evita… - RobertoBurioni : Però non fate l’errore di considerare questo un effetto negativo dei vaccini: senza vaccini la variante non potrebb… - donyp00288476 : RT @Stef77359537: 1 raccontate ancora la storiella che i vaccini servono, 2 dite ancora che gli ospedalizzati e i morti sono i non vaccinat… - ANGELACHIDDEMI : Poetiche non sta città sta cretina? Eleonora Brigliadori choc: «Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete… -