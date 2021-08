Napoli, il programma del ritiro a Castel di Sangro con modalità di accesso agli allenamenti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli torna in Abruzzo, a Castel di Sangro, per il ritiro estivo. Il club partenopeo ha pubblicato le modalità per assistere ad allenamenti ed amichevoli, oltre al programma del ritiro. “La SSC Napoli torna in Abruzzo. Vieni a Castel di Sangro dal 5 al 14 Agosto per assistere agli allenamenti e alle amichevoli della tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Iltorna in Abruzzo, adi, per ilestivo. Il club partenopeo ha pubblicato leper assistere aded amichevoli, oltre aldel. “La SSCtorna in Abruzzo. Vieni adidal 5 al 14 Agosto per assisteree alle amichevoli della tua Squadra del cuore che si svolgeranno allo Stadio Patini. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni ...

Advertising

napolista : La squadra sarà in Abruzzo dal 5 al 14 Agosto. Allenamenti e amichevoli si svolgeranno allo Stadio Patini. Per acce… - sscalcionapoli1 : SSC Napoli – Ritiro a Castel di Sangro dal 5 al 14 agosto. Il programma degli azzurri - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Il programma di allenamenti ed amichevoli in Abruzzo dal 5 al 15 agosto: modalità ed indicazioni https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Il programma di allenamenti ed amichevoli in Abruzzo dal 5 al 15 agosto: modalità ed indicazioni https://t… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Il programma di allenamenti ed amichevoli in Abruzzo dal 5 al 15 agosto: modalità ed indicazioni https://t… -