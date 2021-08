Napoli: Gennaro Tutino verso Parma? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Classe ’96, attaccante di ritorno dalla Salernitana, promesso sposo del Parma. Insistenti “rumors” affermano che l’affare potrebbe saltare, ma intanto il ds del Parma, Mauro Pederzoli sarebbe a Napoli proprio con l’obiettivo di chiudere l’attaccante. Obbiettivo dei partenopei certamente piazzare esuberi per centrare colpi in entrata. Vediamo le divergenze per Tutino, fra il Napoli di Spalletti e l’attacco crociato. Napoli in ritiro con Tutino ore decisive Un profilo particolarmente gradito a mister Enzo Maresca. L’incontro tra la società del presidente Kyle Krause ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Classe ’96, attaccante di ritorno dalla Salernitana, promesso sposo del. Insistenti “rumors” affermano che l’affare potrebbe saltare, ma intanto il ds del, Mauro Pederzoli sarebbe aproprio con l’obiettivo di chiudere l’attaccante. Obbiettivo dei partenopei certamente piazzare esuberi per centrare colpi in entrata. Vediamo le divergenze per, fra ildi Spalletti e l’attacco crociato.in ritiro conore decisive Un profilo particolarmente gradito a mister Enzo Maresca. L’incontro tra la società del presidente Kyle Krause ed ...

