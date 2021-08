Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 4 agosto 2021 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon sarà la classica giornata estiva in Campania, quella di mercoledì 4 agosto. In quasi tutte le province le nuvole ostacoleranno il sole sia al mattino che di pomeriggio. Ecco le previsioni Meteo: Avellino – Cielo parzialmente nuvoloso in tutto l’arco della giornata e temperature comprese tra una minima di 18 gradi e una massima di 31. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, mentre nel pomeriggio nubi sparse per poi chiudere con una serata priva totalmente di nubi. Venti moderati per tutto il giorno provenienti da sud ovest con intensità compresa tra i 24 e i 34 chilometri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon sarà la classica giornata estiva in, quella di. In quasi tutte le province le nuvole ostacoleranno il sole sia al mattino che di pomeriggio. Ecco le: Avellino – Cielo parzialmente nuvoloso in tutto l’arco della giornata e temperature comprese tra una minima di 18 gradi e una massima di 31. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, mentre nel pomeriggio nubi sparse per poi chiudere con una serata priva totalmente di nubi. Venti moderati per tutto il giorno provenienti da sud ovest con intensità compresa tra i 24 e i 34 chilometri ...

