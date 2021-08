LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Burgo-Beccaro in gara! Manfredi Rizza vola in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.53 Manfredi Rizza vola IN semifinale! L’azzurro conclude davanti al francese Maxime Beaumont avanti di 0.392. 02.49 Quarta manche al via! Tocca al nostro Manfredi Rizza. 02.46 TRIONFA SANDOR TOTKA! Dietro il lettone Roberts Akmens a -0.378. 02.41 È il turno della terza manche del K1 200 metri maschile. 02.37 Anche l’ungherese Kolos Csizmadia e lo spagnolo Carlos Arevalo con 0.010 di ritardo sul primo volano al penultimo atto. 02.33 Petter Menning e Saul Craviotto sono i primi due semifinalisti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.53IN! L’azzurro conclude davanti al francese Maxime Beaumont avanti di 0.392. 02.49 Quarta manche al via! Tocca al nostro. 02.46 TRIONFA SANDOR TOTKA! Dietro il lettone Roberts Akmens a -0.378. 02.41 È il turno della terza manche del K1 200 metri maschile. 02.37 Anche l’ungherese Kolos Csizmadia e lo spagnolo Carlos Arevalo con 0.010 di ritardo sul primono al penultimo atto. 02.33 Petter Menning e Saul Craviotto sono i primi due semifinalisti ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Canoa velocità Olimpiadi 2021 - Manfredi Rizza, Francesca Genzo e Samuele Burgo con Luca Beccaro son… - profscherma : La vela punta all'oro | delusione canoa L'Italbasket sogna contro i francesi|Live Biles ci prova | in ... - infoitsport : LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima Francesca Ganzo, nono Samuele Burgo! - Francy___W : RT @Eurosport_IT: Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello che NON… -