Jeremie Boga, terremoto in Serie A: addio al Sassuolo, la big a un passo dal fuoriclasse francese (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con la cessione di Cristian Romero e i soldi incassati, 50 milioni più sette di bonus, dal Tottenham per il difensore argentino serviranno all'Atalanta per una doppia operazione: prima Merih Demiral. La Juve ha infatti accettato il prestito oneroso del 23enne difensore turco, con un riscatto tra un anno per una cifra complessiva di 28 milioni. Demiral, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce e poi nello Sporting Lisbona, 24 gettoni con la nazionale turca, vanta 35 presenze nelle ultime due stagioni in Serie A con Sassuolo e Juventus. La Dea con i 41 milioni restanti può dare l'assalto a Teun Koopmeiners, o ad un giocatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con la cessione di Cristian Romero e i soldi incassati, 50 milioni più sette di bonus, dal Tottenham per il difensore argentino serviranno all'Atalanta per una doppia operazione: prima Merih Demiral. La Juve ha infatti accettato il prestito oneroso del 23enne difensore turco, con un riscatto tra un anno per una cifra complessiva di 28 milioni. Demiral, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce e poi nello Sporting Lisbona, 24 gettoni con la nazionale turca, vanta 35 presenze nelle ultime due stagioni inA cone Juventus. La Dea con i 41 milioni restanti può dare l'assalto a Teun Koopmeiners, o ad un giocatore ...

Advertising

hamanney87 : RT @footballitalia: Director Giovanni Carnevali reiterates Sassuolo are ‘an ambitious club’ and won’t sell Manuel Locatelli, Domenico Berar… - jacobeshun2 : RT @footballitalia: Director Giovanni Carnevali reiterates Sassuolo are ‘an ambitious club’ and won’t sell Manuel Locatelli, Domenico Berar… - footballitalia : Director Giovanni Carnevali reiterates Sassuolo are ‘an ambitious club’ and won’t sell Manuel Locatelli, Domenico B… -