Il caso: sul podio con la spilla di Mao Il Cio chiede spiegazioni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Cio ha chiesto spiegazioni al comitato olimpico della Cina dopo che le due atlete del Team che aveva vinto la gara di sprint a squadre donne del ciclismo su pista sono salite sul podio con la ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Cio ha chiestoal comitato olimpico della Cina dopo che le due atlete del Team che aveva vinto la gara di sprint a squadre donne del ciclismo su pista sono salite sulcon la ...

Advertising

gennaromigliore : Anche il marito di Kristina Timanouskaya, centometrista bielorussa scampata ad un tentativo di sequestro da parte d… - PassioneCalc10 : Per concludere la giocata del definitivo 1-2 dello @FCShakhtar. Anche in questo caso sviluppo in ampiezza, con sovr… - Gazzetta5G : RT @Michele_Arnese: Regione Lazio. 'Secondo la ricostruzione dei tecnici a lavoro sul caso, i criminali sarebbero partiti dalla Russia per… - Petartrzz : RT @francofontana43: Geniale il sistema escogitato dalla procura di Roma per censurare i libri ancor prima che escano: sequestrare i docume… - nonnachicca58 : RT @AndreaMarano11: Facendo quotidianamente l'appello per la liberazione di #PatrickZaki Un abbraccio virtuale e la #scortamediatica per te… -