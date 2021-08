Idea Pieroni ai mondiali under 20 di Nairobi

Advertising

NoiTv : Idea Pieroni ai campionati del mondo under 20 di Nairobi - GiornaleBarga : Idea Pieroni ai mondiali! #gruppomarciatoribarga #ideapieroni #atleticavirtuslucca -

Un'altra grande soddisfazione per l'atleta filecchiese: dopo il quinto posto agli europei di Tallin, in Estonia (in cui ha sfiorato la misura di 186 che la avrebbe lanciata sul podio) ha ricevuto poco fa la notizia della convocazione ai ...ATLETICA - Sulla scia della straordinaria impresa olimpica di Marcell Jacobs altra buona notizia per l'atletica leggera.rappresenterà l'Italia ai campionati mondiali under 20 in programma a Nairobi (Kenia) dal 17 al 22 agosto. Poche ore fa la saltatrice di Filecchio ha ricevuto la convocazione, per niente ...Sulla scia della straordinaria impresa olimpica di Marcell Jacobs altra buona notizia per l'atletica leggera. Idea Pieroni rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali under 20 in programma a Nairobi ...Altra grande notizia per l'atletica, questa volta di casa nostra. Dopo il momento magico delle vittorie di Jacobs e Tamberi alle olimpiadi, pure Idea ...