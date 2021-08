Giuseppe Provenzano | Sulle crisi industriali Giorgetti ci metta la faccia

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Vicesegretario, mentre io e lei siamo al telefono ci sono i 422 lavoratori della Gkn appesi a una videoconferenza con l’azienda che è già scritta. Poche ore fa è toccato ai 152 dipendenti della Gianetti Ruote sentirsi ripetere che non torneranno a lavorare. È stato un errore sbloccare i licenziamenti? Rivendico la nostra richiesta di maggiore gradualità nell’uscita dal blocco, che comunque non poteva durare in eterno. Ma bisogna dire la verità: queste vicende non sono legate allo sblocco, la cessazione di attività poteva verificarsi anche prima. Ciò non le rende meno gravi o inaccettabili, anche perché si tratta di palesi violazioni ...