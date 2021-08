Colpaccio dei Måneskin | annunciato “I Wanna Be Your Slave” con Iggy Pop

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Iannunciano un’inedita versione di “IBe” con la leggenda del rockPop, in uscita questo venerdì Victoria, Damiano, Thomas e Ethan non hanno più bisogno di presentazioni e la loro ascesa è in continua evoluzione, tant’è che isono tra i 13 artisti più ascoltati al mondo su Spotify con più di 51 milioni di ascoltatori mensili e oltre 2 miliardi e mezzo di streaming totali su tutte le piattaforme digitali. Il gruppo romano, vincitore dell’Eurovision Song Contest di quest’anno, hannooggi un’inedita, straordinaria ...

Colpaccio dei Måneskin. La band ufficializza la collaborazione con Iggy Pop, nell'inedita versione di I Wanna Be Your Slave, in uscita il 6 agosto. Solo due giorni fa i nostri avevano lanciato sui soc ...