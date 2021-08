Call of Duty 2021 un sito specializzato in COD annuncia che siamo vicinissimi al lancio (Di mercoledì 4 agosto 2021) I siti specializzati in videogiochi, e più precisamente sul gioco Call of Duty, sono convintissimi che entro la fine dell’autunno 2021 uscirà un nuovo capitolo del popolare game conosciuto e abbreviato come COD. Call of Duty (Adobe Stock)Non si sa ancora molto del nuovo capitolo di Call of Duty, se non che lo sviluppatore è Sledgehammer Games, e l’attesa si fa febbrile nelle fila dei tanti, tantissimi fan del videogioco. Si spera che l’annuncio dell’uscita per il prossimo autunno, soprattutto, avvenga già in questo mese di agosto. Call ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) I siti specializzati in videogiochi, e più precisamente sul giocoof, sono convintissimi che entro la fine dell’autunnouscirà un nuovo capitolo del popolare game conosciuto e abbreviato come COD.of(Adobe Stock)Non si sa ancora molto del nuovo capitolo diof, se non che lo sviluppatore è Sledgehammer Games, e l’attesa si fa febbrile nelle fila dei tanti, tantissimi fan del videogioco. Si spera che l’annuncio dell’uscita per il prossimo autunno, soprattutto, avvenga già in questo mese di agosto....

RaxTiktaalik : RT @MrxSoki: NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY MOBILE! COMPLETO EL MODO DIFICIL! DIA 5 CON RANDOMS! - PPTeamCODMobile : @PPTeamRafa Me pasa lo mismo, pero con la franquicia de Call of Duty - EnterpriseCodeG : RT @coditalianews: NEWS: Il primo teaser ufficiale del nuovo #CallofDuty2021 è arrivato questa sera in seguito all'annuncio della SEASON 5… - GiocareOra : Call of Duty: Vanguard arriverà su PS4 e Xbox One? - infoitscienza : Call of Duty Cold War e Warzone: in arrivo la Stagione 5 -