Calciomercato Inter | addio Lukaku | Inzaghi ha già scelto i sostituti

(Di mercoledì 4 agosto 2021), manca sempre meno alla cessione di Romelu. Simoneha già indicato iUn fulmine a ciel sereno, che ha stravolto completamente le carte in tavola per l’. Romeluè sempre più vicino a vestire la maglia del Chelsea, con i Blues pronti a versare 130 milioni di euro nelle L'articolo proviene da Inews.it.

1 La sua volontà era quella di rimanere ancora all', ma l'assalto del Chelsea di questi giorni sta facendo vacillare Romelu Lukaku , che sta valutando sempre più seriamente l'ipotesi di un addio ai nerazzurri e di un ritorno a Stamford Bridge.Perché l'a quel punto andrebbe su un nuovo bomber e sulla lista di Marotta e Paratici due nomi su tutti rubano l'occhio: Dusan Vlahovic è il preferito , ma la trattativa con la Fiorentina è ...Calciomercato Inter, manca sempre meno alla cessione di Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ha già indicato i sostituti ...Con Romelu Lukaku in direzione Londra sponda Chelsea, potrebbe aprirsi un clamoroso giro di attaccanti che riguarderebbe l’Europa ma soprattutto la Serie A. L’offerta di 130 milioni all’Inter per il b ...