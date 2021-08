Calciomercato 2021 | tutte le trattative | Juve su Renato Sanches Inter | Lukaku in bilico

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Lantus potrebbe abbandonare la pista Manuel Locatelli per fiondarsi su. Gli ultimi rumors di mercato vedono i bianconeri in difficoltà per il centrocampista del Sassuolo , con i ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: Mercato #Roma: #Damsgaard è una pista possibile. Il danese della #Sampdoria è valutato 25 milioni. Il parere dei nostri… - Transfermarkt : RT @TMit_news: #Grealish e #Lukaku si preparano a cambiare il #calciomercato 2021/22 ????. Per il momento restano i migliori rappresentanti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2021

Sky Sport

La Juventus potrebbe abbandonare la pista Manuel Locatelli per fiondarsi su Renato Sanches . Gli ultimi rumors di mercato vedono i bianconeri in difficoltà per il centrocampista del Sassuolo , con i ...Dopo il riscatto di Fikayo Tomori, potrebbero non essere finite le operazioni ditra Milan e Chelsea . Non è un segreto che al club rossonero interessino anche altri calciatori della ...La trattativa tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku potrebbe decollare presto. I nerazzurri hanno rifiutato 90 milioni di euro per il belga, che sarebbe felice di rimanere a Milano, ma di fronte ad un ...Blog Calciomercato.com: La verità su quanto valga lo scudetto nerazzurro finalmente sta venendo a galla; la permissività dell'UEFA e la cecità mostrata da ...